بالفيديو... الأسطورة مارادونا يحاول الاعتداء على مشجع في المكسيك

لم يعجب أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا طريقة استقبال المشجعين له في المكسيك، فقرر أن يلقنهم درسا.

حاول المدير الفني للنادي المكسيكي "دورادوس" دييجو مارادونا الاعتداء بالضرب على أحد مشجعي فريقه بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام نادي أتليتيكو سانت لويس في نهائيات دوري الدرجة الثانية في الدوري المكسيكي المحلي.

وحدث ذلك بعد المباراة حيث انتظر مشجعو فريق "اتليتكوا" مارادونا داخل المدرجات، وقاموا بترديد أغنية مسيئة لمارادونا، سببت له الغضب، فحاول ضرب أحدهم، ولكن الحراس تمكنوا من إيقافه.

وتولى مارادونا تدريب نادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.