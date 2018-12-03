"يويفا" يعلن تطبيق تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري

وبحسب الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قال "يويفا": "بعد إجراء العديد من الاختبارات على تقنية الفيديو، قرر الاتحاد الأوروبي استخدامها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بداية من دور الـ16 في فبراير/ شباط من العام المقبل".

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months 📺#UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo — UEFA (@UEFA) ٣ ديسمبر ٢٠١٨

وأكد "يويفا"، أن قراره جاء بعد أن تم إجراء تدريبات خاصة للحكام على استخدام هذه التقنية الجديدة، التي طبقت في عدة بطولات أبرزها نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.

ويأتي هذا مخالفا لما كان قد صدر سابقا من يويفا على موقعه الرسمي، (سبتمبر/ أيلول الماضي) والذي قال فيه، إن اللجنة التنفيذية التي اجتمعت في مدينة نيون السويسرية، قررت الاعتماد على تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا، بدءا من الموسم المقبل (أغسطس/ آب 2019)، وأيضا في بطولة كأس السوبر الأوروبي المقبلة.