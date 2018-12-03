مودريتش يفوز بالكرة الذهبية... ومحمد صلاح سادسا

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" فوز الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2018.

وفاز لوكا مودريتش بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، كما حقق مع منتخب بلاده المركز الثاني في كأس العالم.

وكسر الكرواتي الدولي، هيمنة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة، والتي كانت مستمرة منذ 2008 وحتى العام الماضي.

واحتل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المركز السادس في قائمة أفضل اللاعبين، خلف ليونيل ميسي وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان وكريستيانو رونالدو.

وحصد الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على النسخة الأولى من جائزة "كوبا" كأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2018.