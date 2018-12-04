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19:35 04 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    محمد صلاح وسرجيو راموس

    حرب على تويتر... راموس يسخر من محمد صلاح (صورة)

    © AP Photo / Efrem Lukatsky
    رياضة
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    تسببت صورة من قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، في شن حرب جديدة على موقع التدوين المصغر "تويتر"، بسبب ما وصف بأنها سخرية من نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح.

    وظهر راموس، في صورة نشرها أمس الاثنين على حسابه بموقع "تويتر" وهو واقف واضعا كيس من الثلج على كتفه.

    اللاعب الإسباني سيرخيو راموس، كأس العالم 2018، روسيا
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    خبر يسعد عشاق محمد صلاح... راموس متهم
    وكتب رسالة بأنه "لا وقت للإجازة".

    ووصفت صحيفة "الديلي ستار" البريطانية الصورة، بأنها كانت "سخرية" واضحة من محمد صلاح، في إشارة إلى الإصابة التي تسبب بها للنجم المصري.

    تسبب راموس في إصابة محمد صلاح بالكتف، كما وجه ضربة لحارس ليفربول أصابته بارتجاج في المخ، في نهائي دوري الأبطال، الذي شهد فوز ريال مدريد باللقب رقم 13 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    وهاجم كلوب راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية: "لقد كان تدخل راموس على صلاح، قاس ووحشي إلى أبعد درجة، أشبه بمباريات المصارعة لا مباريات كرة القدم".

    تابع "إذا ما شاهدت ما حدث مرة أخرى ولست مشجعا لريال مدريد، ستدرك كم كان راموس قاسيا ووحشيا مع محمد صلاح".

    كما سخر محمد صلاح من تصريحات راموس عن الإصابة في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

    ووصف صلاح بأن الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري الأبطال تعتبر أسوء لحظات حياته المهنية في كرة القدم.

    وأشعلت صورة راموس الجديدة الحرب مجددا على تويتر، حيث تبارى أنصار راموس في مدح صورته الأخيرة، حيث قال أحدهم: "كم أحب هذا الرجل، أعتقد أن محمد صلاح يستشيط غضبا الآن".

    فيما رد آخر: "لا تبك يا محمد صلاح، غدا ستنتقم من راموس".

    محمد صلاح وسرجيو راموس
    © AP Photo / Efrem Lukatsky
    راموس يتحدث مجددا بشأن إصابة محمد صلاح
    وهاجم مستخدم آخر راموس، بقوله: "لكنه لاعب طبيعي يصاب، وليس لاعب يفوز بفضل المنشطات"، وأرفق تعليقه بصورة لحقنة منشطات.

    وكانت  صحيفة دير شبيجل الألمانية قد نشرت تقريرا تكشف فيه فشل راموس في اختبارين للمنشطات.

    وقال مصدر للصحيفة إن نتيجة اختبار المنشطات الذي خضع له راموس يوم انتصار ريال مدريد على يوفنتوس في نهائي أبطال أوروبا كانت إيجابية.

    وتستر الاتحاد الأوروبي على الواقعة ولم يقم بإدانة راموس، الذي خالف بروتوكول مكافحة المنشطات بعد مباراة ملقة في أبريل/نيسان الماضي حينما أخذ حمام بارد لخداع الكشف عن المنشطات.

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