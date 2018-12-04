أين كان ميسي ورونالدو وقت توزيع جوائز الأفضل

استطاع نجم ريال مدريد لوكا مودريتش إنهاء هيمنة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على الجوائز الفردية في السنوات العشر الأخيرة، إذ قدم مودريتش موسما استثنائيا مع "الميرنغي"، وكذلك المنتخب الكرواتي في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وشهد حفل الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2018 غياب كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فيما اعتبره البعض مقاطعة لهذا الحفل، الذي عرف حضور عدة نجوم من عالم الساحرة المستديرة.

وبحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" فإن نجم برشلونة ميسي قضى أمس الاثنين مع عائلته الصغيرة، فقد نشر النجم الأرجنتيني صورة له مع ولديه تياجو وماتيو على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". ويظهر ميسي في الصورة مستريحاً في منزله مع أولاده، اللذان تظهر عليهما علامة السعادة.

أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فيوضح موقع "ديلي ميل" أنه التزم الصمت، فيما استشاط بعض أفراد عائلة رونالدو غضباً من ذهاب الكرة الذهبية إلى مودريتش.

أما شقيقة رونالدو الأخرى كاتيا، فقد علقت على فشل أخيها في الفوز بالكرة الذهبية تقول "أحسن لاعب في العالم لأولئك الذين يفهمون كرة القدم بالطبع".