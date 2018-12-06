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19:21 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    كأس العالم للأندية

    الكشف عن قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

    © AP Photo / Hassan Ammar
    رياضة
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    أعلنت بعض الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات، التي من المقرر أن تنطلق منتصف الشهر الجاري.

    وبحسب الموقع الرسمي للفيفا، أعلنت الأندية المشاركة في المسابقة عن قوائمها، اليوم الخميس، باستثناء بطل أمريكا الجنوبية، الذي سيتم تحديده الأحد المقبل، من قلب العاصمة الإسبانية مدريد بعد مواجهة ريفر بليت وبوكا جونيورز.

    وجاءت قائمة ريال مدريد الإسباني على النحو الآتي:

    "نافاس، كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، ماريانو دياز، توني كروس، كريم بنزيما، لوكا مودريتش، جاريث بيل، مارسيلو، كاسيا، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، ليورنتي، أودريوزولا، أسينسيو، إيسكو، سيرجيو ريجيلون، داني سيبايوس، كورتوا وفينيسيوس جونيور".

    فيما جاءت قائمة بطل دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي على النحو التالي:

    "معز بن شريفية، علي المشاني، أيمن محمود، شمس الدين الذوادي، آدم الرجايبي، أنيس البدري، بلال الماجري، محمد بلايلي، خليل شمام، محمد علي، هيثم الجويني، فوسيني كوليبالي، سعد بقير،  رامي جريدي، أيمن بن محمد، سامح دربالي، علي جمال، إيهاب مباركي، غيلان الشعلاني، حسين الربيع، محمد المسكيني، طه الخنيسي وفرانك كوم".

    أما قائمة العين الإماراتي فكانت كالتالي:

    "محمد بو سندة، تونجو دومبيا، إسماعيل أحمد، عامر عبدالرحمن، كابو، ماركوس بيرج، بندر الحبيبي، حمد المنصوري، أحمد برمان، محمد فايز، محمد عبدالرحمن، خالد عيسى، إبراهيم دياكي، مهند سالم، محمد أحمد، سلميان ناصر، محمد خلفان، تسوكاسا شيوتاني، ريان محمد، سعيد جمعة، حسين الشحات، يحيى نادر وجمال معروف".

    سيقام كأس العالم للأندية FIFA هذا العام في كل من العين وأبوظبي من 12 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018، بمشاركة ستة أبطال قاريين من اتحادات آسيا، أفريقيا، أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا وأوروبا، إلى جانب بطل دوري الخليج العربي، نادي "العين" الإماراتي.

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    الكلمات الدلالية:
    الترجي التونسي, كأس العالم للأندية, أخبار ريال مدريد, كأس العالم للأندية, كأس العالم للأندية, الإمارات العربية المتحدة
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