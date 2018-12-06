السعودية تقيم أكبر مضمار سباق لـ"الفورمولا إي"

أزاحت السعودية الغطاء عن المضمار الخاص لسباق الموسم الخامس للاتحاد الدولي للسيارات "فورمولا إي ايه بي بي"، المقام خلال الفترة من 13-15 ديسمبر/ كانون الأول في مدينة الدرعية شمال غربي العاصمة السعودية الرياض.

قال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق "سي بي إكس" كارلو بوتاجي: "إن سباق "الفورمولا إي- الدرعية 2018" يعد أكبر سباق "للفورمولا إي" يقام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركة "سي بي إكس" سبق لها أن نظمت 45 سباقا في عواصم دول متقدمة مثل: لندن، باريس، روما، نيويورك، مكسيكوستي، وهنكوك، الصين، إلا أن السباق المقام في السعودية يختلف عن السباقات الأخرى".

مزايا الحلبة:

وأكد كارلو بوتاجي خلال حديثة لـ"سبوتنيك"، أن ما يميز سباق "الفورمولا إي" الدرعية 2018 إيجاد 6 كونسيلد، إضافة إلى إقامة السباق على أكبر مضمار والذي تتجاوز مساحته أكثر 180 ألف متر مربع، لإيجاد بيئة تنافسيّة بين سائقي "فورمولا إي" والمكون من 11 فريقا، وينتظر المتسابقين أجواء حافلة بالسرعة والحماس والمنافسة ترضي كافة الأذواق داخل وخارج حلبة السباق.

وبين كارلو بوتاجي، أن ساحة الحلبة باستطاعتها إحتضان عشرات الآلاف من المشجعين في يوم السباق، إضافة إلى إيجاد مواقع مخصصة للحفلات الموسيقية طوال فترة السباق، وفعاليات وأنشطة ترفيهية تناسب مختلف شرائح المجتمع.

Mohamad Albakhet الإعلاميين خلال الجولة في حلبة الفورمولا إي في السعودية

الحفلات الموسيقية:

وأوضح كارلو بوتاجي، حضور عدد من النجوم العالميين للمشاركة في الحفلات الموسيقية خلال أيام السباق، وفقا جدول زمني يتصدر الحفل في اليوم الأول المغنيان إنريكي اجليسياس، وجيسون ديرولو، ويحي الحفل الغنائي في اليوم الثاني الفنان عمرو دياب، ويختتم جدول الحفل الغنائي في اليوم الثالث والأخير الفرقة الأمريكية "ون ريببليك".

© Photo / Facebook/ WWEmena السعودية تمنح تأشيرة لعشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم

من جانبه عبر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته باستضافة السعودية سباق "فورمولا إي" والذي سيقام من الفترة 13-15 ديسمبر/كانون الأول، وقال:" يسعدنا تنظيم سباق السيارات "الفورمولا إي" لأول مرة في السعودية، ويشدد الفيصل على أهمية الشراكة التي قامت بها السعودية مع خبراء تنظيم سباق السيارات "الفورمولا إي" وأن تكون على أعلى المستويات العالمية، مؤكدا أن السباق يؤكد امتلاك السعودية قدرات تؤهلها تنظيم مسابقات دولية في عالم السيارات.

تذاكر الدخول:

وأوضح الفيصل خلال مؤتمر صحافي أقيم اليوم الخميس في الرياض، أن تذاكر الدخول تمكن الجماهير من متابعة منافسات ومجريات السباق، وحضور 6 عروض فنية عالمية ضخمة تقام لأول مرة في المملكة، إضافة إلى المشاركة في الأنشطة والفعاليات الترفيهية على مدى 3 أيام، مع الإشارة إلى أن إمكانية الدخول إلى كامل موقع السباق في الدرعية تقتصر فقط على حاملي التذاكر.

أسعار التذاكر:

من جانبه بينت الشركة المنظمة أن سعر تذكرة يبدأ من 395 ريالا سعوديا، وتذكرة الـ "vip" 10 آلاف ريالا سعوديا.