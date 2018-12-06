مدرب ليفربول: ماذا تريدون من محمد صلاح

دافع المدرب الألماني بورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، عن الفرعون مجددا بعد الانتقادات التي وجهت إليه بسبب عدم إحرازه أهداف.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزي: "ليس علي تكرار الأمر مجددا، كيف يحكم الناس على الأمر؟ نحن في عالم منفتح والجميع بمقدوره الحكم كما يشاء".



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وأضاف كلوب، "كل شيء جيد. أعتقد أنه ( محمد صلاح ) سجل 7 أهداف في الدوري، من سجل أكثر؟ بيير أوباميانغ؟ وسجل هدفين منهم في المباراة الأخيرة، إذن لا يوجد من سجل أكثر منه بفارق 15 هدفا مثلا!".

واستطاع صلاح أن يشارك في صناعة هدف خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي أمس حيث حل بديلا.

وتابع المدرب الألماني، "الموسم كما هو عليه الآن، علينا أن نبدأ جميعا من البداية في كل موسم، ولا تظنون الأمور تكون بتلك السهولة".

وأكمل مدرب ليفربول، "أعتقد أن صلاح كان بمقدوره تسجيل المزيد من الأهداف بالنظر لفرص التسجيل التي حصل عليها، لكن لا شيء يقال، نصيحتي له أن يستمر فقط في المحاولة ويتحضر للمباراة المقبلة، استعد لتقديم أفضل ما لديك، ثم يكون الحكم بعد نهاية الموسم وليس الآن".

وختم: "بمقدوركم أنتم أن تقومون بذلك (الحكم على اللاعبين)، لكن بالنسبة لنا هذا الأمر ليس مهما على الإطلاق".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة، وبفارق نقتطين.

وشارك صلاح في 20 مباراة مع ليفربول هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم 9 أهداف وصنع أربعة آخرين.