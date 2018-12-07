مفاجأة كبيرة تنتظر جماهير بوكا جونيورز وريفر بليت في كأس ليبرتادوريس

وأكد الاتحاد الإسباني، حضور البرغوث ميسي، قائد برشلونة، إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، الأحد المقبل، بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في ملعب "سانتياغو برنابيو".
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة البروتوكول بالاتحاد الإسباني أعلنت عن تواجد ميسي في ملعب المباراة.
وتحدثت مؤخرا تقارير عديدة عن تواجد ميسي خلال المباراة بالبرنابيو، معقل ريال مدريد، لكن دون أي تأكيد من قبل اللاعب أو الاتحاد الإسباني، حتى ظهر التأكيد اليوم الجمعة.
🚨إتحاد CONMEBOL يقرر رسمياً⬇— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨
إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس🇦🇷ريفر بلايت🆚بوكا جونيورز🇦🇷
سيقام يوم 9 ديسمبر على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدريد🇪🇸
البطل🏆 سيتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام ما بين 12-22 ديسمبر في الإمارات🇦🇪 pic.twitter.com/7H6MIc5Ejc
وأقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين في 11 نوفمبر الماضي على ملعب "بومبونيرا" الخاص ببوكا جونيورز وانتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.
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