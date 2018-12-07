مفاجأة كبيرة تنتظر جماهير بوكا جونيورز وريفر بليت في كأس ليبرتادوريس

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مفاجأة كبيرة تنتظر جماهير بوكا جونيور وريفر بليت خلال إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، بعد غد الأحد.

وأكد الاتحاد الإسباني، حضور البرغوث ميسي، قائد برشلونة، إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، الأحد المقبل، بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في ملعب "سانتياغو برنابيو".

© REUTERS / STRINGER فيفا يعلن أسباب إقامة نهائي ليبرتادوريس في إسبانيا

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة البروتوكول بالاتحاد الإسباني أعلنت عن تواجد ميسي في ملعب المباراة.

وتحدثت مؤخرا تقارير عديدة عن تواجد ميسي خلال المباراة بالبرنابيو، معقل ريال مدريد، لكن دون أي تأكيد من قبل اللاعب أو الاتحاد الإسباني، حتى ظهر التأكيد اليوم الجمعة.

وكان اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول) أعلن أن المباراة ستقام خارج الأرجنتين يوم التاسع من ديسمبر الجاري، وذلك بعدما أرجئت في آخر لحظة من موعدها الأصلي المقرر السبت قبل الماضي، إثر اعتداء مشجعي ريفر بليت على الحافلة التي تقل لاعبي بوكا جونيورز.



🚨إتحاد CONMEBOL يقرر رسمياً⬇

إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس🇦🇷ريفر بلايت🆚بوكا جونيورز🇦🇷

سيقام يوم 9 ديسمبر على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدريد🇪🇸

البطل🏆 سيتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام ما بين 12-22 ديسمبر في الإمارات🇦🇪 pic.twitter.com/7H6MIc5Ejc — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨

ورشقت جماهير ريفر بليت حافلة بوكا جونيورز بالزجاجات والحجارة، متسببة في تحطم نوافذ الحافلة وإصابة عدد من لاعبي الفريق الضيف، كما ردت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز لتصيب عددا من لاعبي بوكا جونيورز بالاختناق، مما أدى إلى تأجيل المباراة.

وأقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين في 11 نوفمبر الماضي على ملعب "بومبونيرا" الخاص ببوكا جونيورز وانتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.