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22:20 07 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    بطولة الأمم الأفريقية

    بيان رسمي من كوت ديفوار... بوادر أزمة بعد سحب تنظيم بطولة أفريقيا من الكاميرون

    © Photo / FACEBOOK//Ahmed Abou Hashima
    رياضة
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    هاجم اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بسبب قراره بنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2021 إلى الكاميرون، ونقل تنظيم البطولة إلى كوت ديفوار لعام 2023 بدلا من 2021.

    وكان الكاف قد اتخذ قرارا بسحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية (كان) 2019 من الكاميرون، بسبب عدم إتمامها البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة القارية.

    وكشف الوزير الأول الكاميروني، فيليمون يانغ، الخميس الماضي، أن بلاده لن تحتج على قرار الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف) سحب تنظيم كأس إفريقيا للأمم "كان 2019" لدى محكمة التحكيم الرياضي (طاس).

    أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
    © AP Photo / Abdeljalil Bounhar
    رسميا... الكاميرون لن تستضيف أمم أفريقيا 2019

    وقال يانغ: عقب اجتماع للجنة الوطنية للتحضير لـ"كان" إن "الكاميرون ستشتغل بالأحرى على تنظيم كأس إفريقيا للأمم لسنة 2021"، كما التمس ذلك رئيس "كاف" مؤخرا.

    ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الوزير الأول قوله إن الكاميرون ستباشر المساعي بشكل رسمي وتقبل عرض الهيئة القارية لكرة القدم لدورة 2021 بعدما تم حرمانها من حقها في تنظيم دورة 2019.

    وقال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لراديو فرنسا الدولي: "تنظيم كأس الأمم الأفريقية عام 2021 لن يخرج من أفريقيا الوسطى، فهو أصلا كان مفترضا أن يكون في كوت ديفوار، لكن سينتقل إلى الكاميرون".

    لكن كوت ديفوار أعربت عن غضبها في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي، أكدت فيه أنها متمسكة ما سبق وتم إعلانه من الكاف بأن تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2021، يذهب إلى بلادها، بعد تقديمها ملف ناجح لاستضافة البطولة، بحسب اللجنة التنفيذية للكاف.

    وتابع البيان "نحن لا زلنا المستضيفين الشرعيين لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، ونحن لم يأتينا أي قرار رسمي من الكاف بسحب تنظيم البطولة منا".

    وأتم البيان "كما أن نقل تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار إلى عام 2023، يهدر حق غينيا في تنظيم البطولة، التي كان من المقرر أن تنظمها في ذلك العام".

    وقال عضو لجنة المسابقات في الجامعة المغربية لكرة القدم، سعيد بلخياط، إن "المغرب أصبح قريبا من الفوز بشرف تنظيم نهائيات كأس أفريقيا لكرة القدم العام المقبل".

    وأكد بلخياط أن جنوب أفريقيا تعد المنافس الأبرز للمغرب في تنظيم النهائيات.

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    الكلمات الدلالية:
    الكاف, أخبار الكاميرون, كأس الأمم الأفريقية, الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
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