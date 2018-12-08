بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي (هاتريك صلاح)

حقق ليفربول فوزا ساحقا على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

أحرز أهداف الريدز محمد صلاح (هاتريك) في الدقائق 25 و48 و77، وستيف كوك بالخطأ في الدقيقة 68.

واحتل الريدز صدارة جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، في انتظار نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي المقرر إقامتها مساء اليوم.