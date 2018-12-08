بسبب علاقته المتوترة مع المدرب... بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع أيقونة ريال مدريد

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني، لاقتناص أيقونة ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي أو الشتوي المقبلين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت بيلد الألمانية، فإن بايرن ميونخ يسعى للظفر بخدمات نجم ريال مدريد فرانشيسكو رومان ألاركون سواريز، الملقب بـ"إيسكو".



وأوضحت الصحيفة الألمانية، إن النادي البافاري سيتغل الوضع المتأزم الذي يمر به إيسكو مع ريال مدريد، لإقناعه بالانضمام لبايرن.

ويرتبط إيسكو (26 عاما) بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022، بينما تبلغ القيمة المالية للدولي الإسباني حاليا حوالي 150 مليون يورو.

وكشفت أن، إيسكو سيكون ضمن قائمة من اللاعبين، الذين يسعى بايرن ميونخ للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية المقبلة، حيث يرى أنه أحد الصفقات الكبيرة مثل خاميس رودريغيز الذي تعاقد معه قبل موسمين من الفريق الملكي.

وأشارت سبورت بيلد، إلى أن إيسكو سيحل ربما مكان خاميس رودريجيز، الذي سيغادر الفريق البافاري بنسبة كبيرة، وأضاف أنه رغم الشرط الجزائي الكبير في عقد إيسكو (700 مليون يورو)، فإن الميرنغي سيسمح برحيل إيسكو عن الفريق بمبلغ أقل.

ويعاني إيسكو هذا الموسم من قلة المشاركة مع ريال مدريد، إذ جلس الموهوب الإسباني في أكثر من مرة على مقاعد البدلاء، كما أن علاقته مع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري ليست على أحسن ما يرام.

ويثير إيسكو اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة على غرار قطبي مانشستر السيتي واليونايتد، فضلا عن يوفنتوس الإيطالي، وأردف أن بايرن ميونخ هو الأكثر جدية في التعاقد مع الدولي الإسباني الموهوب.