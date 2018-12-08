قطر تدخل في صراع جديد مع الإمارات والبحرين

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، قدم سعود المهندي، نائب رئيس الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم رسميا أوراقه لخوض الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل بماليزيا، على مناصب رئيس، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعضو مجلس الفيفا.
الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم يقدم أوراق ترشح سعود المهندي نائب رئيس الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم لخوض الانتخابات المقررة في أبريل المقبل بماليزيا، على مناصب رئيس، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعضو مجلس الفيفا. #قنا— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
قدم منصور الانصاري الأمين العام للإتحاد القطري لكرة القدم مساء أول أمس اوراق ترشح سعود المهندي نائب رئيس الإتحادين القطري والاسيوي لكرة القدم لخوض الانتخابات القادمة على مناصب رئيس الإتحاد الآسيوي ، ونائب رئيس الإتحاد الآسيوي ، وعضو مجلس الفيفا pic.twitter.com/1Gcs3MeuJK— الإتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
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