قطر تدخل في صراع جديد مع الإمارات والبحرين

دخلت دولة قطر في صراع قاري جديد مع كل من البحرين والإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، قدم سعود المهندي، نائب رئيس الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم رسميا أوراقه لخوض الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل بماليزيا، على مناصب رئيس، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعضو مجلس الفيفا.

الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم يقدم أوراق ترشح سعود المهندي نائب رئيس الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم لخوض الانتخابات المقررة في أبريل المقبل بماليزيا، على مناصب رئيس، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعضو مجلس الفيفا. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

كما أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسميا، اليوم السبت، ترشح سعود المهندي؛ نائب رئيس الاتحاد القطري والآسيوي، لخوض انتخابات الاتحاد الآسيوي المقبلة.

قدم منصور الانصاري الأمين العام للإتحاد القطري لكرة القدم مساء أول أمس اوراق ترشح سعود المهندي نائب رئيس الإتحادين القطري والاسيوي لكرة القدم لخوض الانتخابات القادمة على مناصب رئيس الإتحاد الآسيوي ، ونائب رئيس الإتحاد الآسيوي ، وعضو مجلس الفيفا pic.twitter.com/1Gcs3MeuJK — الإتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

ويواجه المهندي، كل من: البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الرئيس الحالي للاتحاد، والإماراتي محمد خلفان مطر سعيد الرميثي.

يذكر أن البحريني كان قد فاز برئاسة الاتحاد الآسيوي عام 2013 لمدة عامين خلفا للقطري محمد بن همام، ثم انتخبته الجمعية العمومية مرة أخرى عام 2015 في لولاية جديدة كاملة.