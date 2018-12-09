كلمة واحدة رد بها ميسي على إهانة بيليه

رد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، على حلوله خامسا في حفل الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول بكلمة واحدة.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، أكد ليونيل ميسي، أن احتلاله المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية لم يشكل حافزا بالنسبة له من أجل الظهور بأداء رائع خلال فوز البلوجرانا (4-صفر) على غريمه إسبانيول، في ديربي كتالونيا، أمس السبت بالدوري الإسباني.



© REUTERS / MASSIMO PINCA أين كان ميسي ورونالدو وقت توزيع جوائز الأفضل

وغاب ميسي الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات عن منصة التتويج بالجائزة لأول مرة منذ عشر سنوات، بينما فاز بها لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.





رد ميسي

ورد ميسي على سؤال، هل شكل عدم ترشيحه للكرة الذهبية حافزا إضافيا قبل هذه القمة لعدم فوزه بالجائزة قال ميسي "لا".

© RT . سر الصورة التي جمعت بين ميسي وزيدان وأضاف ليو "دخلنا جميعا اللقاء بحماس وبتركيز وإصرار بسبب الاستاد، والمنافس الذي يخوض موسما رائعا".



دعم لاعبي برشلونة





وأحرز النجم الأرجنتيني هدفين رائعين من ركلتين حرتين، كما صنع هدفا لعثمان ديمبلي ضمن استعراض مذهل لمهاراته.

امتدح لاعبو برشلونة زميلهم الأرجنتيني بعد ترتيبه المتأخر في الكرة الذهبية، وقدموا له الدعم بعد كلمات الأسطورة البرازيلي بيليه الذي قال، إن ميسي يملك قدما واحدة ومهارة واحدة، بحسب موندو ديبورتيفو الكتالونية.



فالفيردي يتغزل في البرغوث





كما وصف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة نتيجة التصويت في الكرة الذهبية، بأنها "سخيفة" وكال المديح لميسي.

وقال "ماذا يمكنني أن أقول عن ميسي؟ إنه يبدع في كل مباراة، وجوده معنا ثروة لا حدود لها ونحن في حقبة لن تتكرر ويجب أن نستمتع بمشاهدة لاعب مثله"، وفق ما نشرت صحيفة سبورت.