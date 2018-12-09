رقم قياسي ومقارنة استثنائية بعد "هاتريك" محمد صلاح... السر في مارادونا

واصلت وسائل الإعلام البريطانية إشادتها باللاعب المصري، محمد صلاح، بعدما ساهم في صعود فريقه ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي "البريمرليغ".

وقاد محمد صلاح ليفربول بفوز كاسح على بورتسموث برباعية نظيفة، سجل اللاعب المصري منها 3 أهداف "هاتريك"، في الدقائق 25 و48 و77.

© REUTERS / CARL RECINE مفاجاة إنسانية من محمد صلاح تدفع زميله في الفريق للبكاء (فيديو)

واحتل الريدز صدارة جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، خاصة بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين دون رد.

رقم قياسي

وتمكن محمد صلاح من تحقيق رقم قياسي جديد، بعد تسجيل "هاتريك" ليفربول، بعدما بات أسرع لاعب في الريدز يصل إلى حاجز الـ40 هدف في البريمرليغ، من 52 مباراة شارك فيها مع فريقه، بحسب ما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وتفوق محمد صلاح برقمه القياسي على لويس سواريز وروبي فاولار ومايكل أوين وفرناندو توريس نجوم الفريق السابقين.

ولم يسبق محمد صلاح في صدارة فرق الدوري الإنجليزي كلها، ألا نجم نيوكاسل آلان شيرر، ولاعب تشيلسي آندي كول، الذي وصلا إلى حاجز الـ40 هدفا في 45 مباراة فقط.

.@MoSalah has scored in all 3⃣ apps v Bournemouth and becomes the fastest @LFC player to reach 4⃣0⃣ @premierleague goals for the club pic.twitter.com/7TBGv1r7Gs — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 8, 2018

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مقارنة استثنائية

ونشرت بدورها صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، ما وصفته بالمقارنة الاستثنائية، التي عقدها المعلق الرياضي البارز، كونور نكامارا، بين محمد صلاح ودييغو أرماندو مارادونا.

وقال نكامارا، المعلق في قناة "بي بي سي فايف" الرياضية: "لم أر ذلك كثيرا طوال تعليقي على مباريات كرة القدم".

وتابع "لقد راوغ محمد صلاح الحارس مرتين، ودار بجسده بهدوء شديد، وسدد كرة متقنة بطريقة مذهلة".

ومضى:

لم أرى تقريبا مثل تلك الأهداف منذ أهداف مارادونا في الثمانينيات.

واستطرد "يبدو أن محمد صلاح بدأ ينفض الغبار عنه، وسيقدم المزيد من المفاجآت هذا الموسم، مجرد أن نرى هذا النوع من الأهداف نجاح في حد ذاته".

وصعد محمد صلاح بعد "هاتريك" ليفربول الأخير في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما رفع عدد أهدافه إلى 10 أهداف بنفس عدد الأهداف التي سجلها بيير-إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.