فياريال يقيل مدربه كاييخا

أقال نادي فياريال، المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مدربه خابي كاييخا، اليوم الاثنين.

وأعلن النادي في بيان: "قرر فياريال إنهاء عقد خابي كاييخا كمدرب للفريق الأول. يود النادي أن يشكر المدرب على عمله وإخلاصه وتحليه بالاحترافية منذ توليه المسؤولية الموسم الماضي".

© REUTERS / ALBERT GEA بالفيديو...برشلونة يسحق فياريال برباعية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

ولم يعلن فياريال عن المدرب الجديد لكنه ينتظر الإعلان عن مدرب جديد "في الساعات المقبلة"، بحسب "رويترز".

ويشار إلى أن كاييخا لاعب وسط فياريال السابق، تولى المسؤولية في سبتمبر/ أيلول 2017، وقاد الفريق إلى المركز الخامس في الدوري المحلي والتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويعاني فياريال بشدة هذا الموسم وفاز مرة واحدة في الدوري منذ سبتمبر/ أيلول، ويتقدم بثلاث نقاط فقط على منطقة الهبوط.