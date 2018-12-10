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15:07 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    يورغن كلوب خلف محمد صلاح

    مدرب ليفربول يتحدث عن "هاتريك" محمد صلاح... ويحذر من "أمر كبير"

    © AP Photo / Jon Super
    رياضة
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    تحدث يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مجددا عن "هاتريك" لاعب الفريق، المصري محمد صلاح، في الجولة الماضية من "البريمر ليغ"، لكنه عاد وحذر من "أمر كبير".

    وجاءت تصريحات كلوب في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي ستجمع الريدز مع نابولي الإيطالي، غدا الثلاثاء.

    محمد صلاح
    © REUTERS / MATTHEW CHILDS
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    وكان محمد صلاح قد قاد ليفربول بفوز كاسح على بورتسموث برباعية نظيفة، سجل اللاعب المصري منها 3 أهداف "هاتريك"، في الدقائق 25 و48 و77.

    واحتل الريدز صدارة جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، خاصة بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين دون رد.

    وقال كلوب: "لم أكن يوما أشعر بالقلق أبدا، حول تمكن محمد صلاح من متابعة موسمه الممتاز الأول في آنفيلد، لكنه بنفسه اعترف أن كلا من النادي والجمهور تعاملا مع اللاعب مع مستوى مرتفع من التوقعات".

    وتابع: "محمد صلاح لم يفقد لمسة التهديف الخاصة به، وأنا لا أحكم عليه في الوقت الحالي، لأن ما أنجزناه ليس إلا جزء صغير مما سنخوضه هذا الموسم".

    ولكن عاد واستطرد

    لكن لم أكن ولو لثانية واحدة قلق من إمكانية عودة محمد صلاح إلى تألقه.

    وأردف: "إذا أحرزت 10 أهداف في المباريات الخمس الأولى، سيقول الجميع ينبغي أن يحدث هذا مرة أخرى، وإذا سجلت 39 هدفا في موسم واحد، سيقولون كذلك أيضا".

    وتابع: "يتعين علينا جميعا أن نتعلم كيفية التعامل مع محمد صلاح، وبالطبع هو ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية أيضا، وأعتقد أنه يرغب في تكرار ما فعله الموسم الماضي مرة أخرى".

    وصعد محمد صلاح بعد "هاتريك" ليفربول الأخير في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما رفع عدد أهدافه إلى 10 أهداف بنفس عدد الأهداف التي سجلها بيير-إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

    وجاءت افتتاحية محمد صلاح لموسمه الثاني مع ليفربول، مخيبة لآمال أعداد كبيرة من جماهير الريدز، خاصة بعدما تسببت إصابته في الكتف، وأداء منتخب مصر المخيب للآمال في كأس العالم، وظهوره وكأنه لم يتعاف بعد من الإصابة التي تسبب بها راموس في نهائي دوري الأبطال، الذي شهد فوز ريال مدريد باللقب رقم 13 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    أمر كبير

    وينتظر ليفربول مواجهة نارية غدا الثلاثاء، عندما يستضيف نابول، حيث يتعين على الريدز الفوز إما بنتيجة 1-صفر، أو الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا وإلا سيخرج من دور المجموعات.

    وعن تلك المواجهة، قال كلوب: "لدينا الفرصة مع نتيجة محددة، ولا يزال يتعين علينا القيام بتلك المهمة إذا كنا نرغب في مواصلة مسيرتنا في دوري أبطال أوروبا".

    وأضاف: "حتى الآن، نحن لسنا متأهلين وأقرب إلى الخروج من البطولة".

    وواصل تصريحاته قائلا: "لذلك ينبغي أن نكون في قمة تركيزنا ليلة الثلاثاء، هذا ليس يوم للأخطاء، هذا أمر كبير ليس به تهاون".

    وأتم: "نريد أن يعرف جمهورنا ذلك الأمر، وأن أعلم أن جميع اللاعبون مستعدون لتلك المواجهة".

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