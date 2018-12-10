هدف كبرى الأندية الأوروبية يقترب من برشلونة

تحدث والد اللاعب الهولندي ونادي أياكس، فرانكي دي يونج، عن فرص تعاقد ابنه مع أحد الأندية الأوروبية الكبيرة الراغبة بضمه.

فبحسب ما قاله والد اللاعب، فإن فرص تعاقده مع برشلونة تعتبر الأوفر والأكبر، في الوقت الذي تسعى أندية كبيرة كباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالإضافة للنادي الملكي لضمه.

© REUTERS / Sergio Perez آمال مدرب إنتر معلقة بـ "احترافية" برشلونة

وكانت تقارير صحفية إسبانية من قبل أفادت بأن ريال مدريد وضع اللاعب تحت عينه تمهيدا للدخول معه في مفاوضات.

وكانت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية قد أكدت على رغبة اللاعب بالانتقال من فريقه الحالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال والد اللاعب: "دي يونج فتى ذكي للغاية، وسوف يتخذ قراره في الربيع، هناك فرصة بنسبة 95% أن يرحل عن أياكس، وسيكون برشلونة الخيار الأفضل".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن عرض تقدم به باريس سان جيرمان لضم اللاعب، إلا أن وكيل اللاعب نفى هذه التقارير سريعا.