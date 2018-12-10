بايرن ميونيخ الألماني يحتفل بأعياد الميلاد رفقة نجومه (صور+فيديو)

أقام النادي الألماني حفلا خاصا بمناسبة أعياد الميلاد حضره لاعبوا الفريق رفقة زوجاتهم وأصدقائهم.
🎄إنه وقت مميز من كل عام!— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
إليكم بعض اللقطات من احتفالات بايرن ميونخ بالكريسماس الليلة. 🎅🏻⭐️#ميا_سان_ميا #FCBXmas pic.twitter.com/Qg1L1h87sD
الحفل الذي جاء بعد حصد النادي البافاري لثلاث نقاط بعد فوزه في مباراته الأخيرة في الدوري على منافسه نورنبيرغ.
💫 #كريسماس_البايرن 2018 💫 pic.twitter.com/TVPwnpkTXT— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) ٩ ديسمبر ٢٠١٨
يذكر بأن النادي البافاري يحتل المركز الثالث في ترلاتيب الدوري بـ27 نقطة.
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