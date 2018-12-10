بايرن ميونيخ الألماني يحتفل بأعياد الميلاد رفقة نجومه (صور+فيديو)

🎄إنه وقت مميز من كل عام!



إليكم بعض اللقطات من احتفالات بايرن ميونخ بالكريسماس الليلة. 🎅🏻⭐️#ميا_سان_ميا #FCBXmas pic.twitter.com/Qg1L1h87sD