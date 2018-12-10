جماهير دورتموند تعيد هاتفا لفتاة فقدته بين 70 ألف مشجع

قام عدد من جماهير نادي بروسيا دورتموند الألماني بلفتة جميلة، عندما أعادوا هاتفا لمشجعة بلجيكية كانت قد أضاعت هاتفها.

المشجعة البلجيكية، كلير سايم، كانت قد حضرت رفقة فريقها المفضل كلوب بروج الى ألمانيا لخوض مباراة فريقها أمام بروسيا دورتموند ضمن مباريات دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

© REUTERS / Michaela Rehle بالفيديو... أهداف مباراة بروسيا دورتموند وأوجسبورج (4-3)

الى ان كلير فقدت هاتفها في الملعب، الذي شهد تواجد 70 ألف مشجع.

لتعود كلير الى بلجيكا حزينة على فقدانها لهاتفها الذي يحتوي على الكثيؤ من الأرقام الخاصة بها و المعلومات المهمة لها، كما وفقدت الامل في إستعادته، بحسب مانقلت صحيفة "nieuwsblad".

وبحسب الصحيفة فإن مشجعين للنادي الألماني عثروا على الهاتف و سلموه لسكرتير النادي الألماني.

وليقوم والد الفتاة بالإستعانة بخدمة "iCloud" لتتبع الهاتف و الإتصال بالنادي الألماني الذي أرسل الهاتف بالبريد.

ليصل الهاتف بعد ساعات قليلة للشابة ومعه رسالة من رئيس النادي الألماني، شاكرا الفتاة على الحضور للملعب، لتسارع كلير بتوجيه رسالة شكر للنادي الألماني على صفحتها الخاصة على "فيسبوك".