مدرب توتنهام: نستطيع تحقيق مفاجأة أمام برشلونة

أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير عن تفاؤله بقدرة فريقه على الفوز على برشلونة في عقر داره بملعب نو كامب غدا الثلاثاء في آخر مباريات دور المجموعات ليضمن مكانا في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتعين على توتنهام أن يحقق نتيجة مساوية أو أفضل من نتيجة مباراة انترناسيونالي أمام ضيفه ايندهوفن الهولندي الذي ودع البطولة بالفعل ليضمن التأهل لدور الستة عشر. وبدا التأهل بعيد المنال بعد أن حصل النادي اللندني على نقطة وحيدة في أول ثلاث مباريات قبل أن يحقق فوزين متتاليين على ملعبه أمام ايندهوفن ثم انترناسيونالي.

© REUTERS / Paul Hanna هدف كبرى الأندية الأوروبية يقترب من برشلونة

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي الاثنين "إذا أخفقنا في التأهل فهذا يعني أننا لا نستحق التأهل. ربما كنا نستحق أفضل من (التعادل 2-2) على ملعب ايندهوفن والخسارة (2-1) في ميلانو. لكن علينا خوض المباراة استنادا إلى ما بين أيدينا. نعلم أننا بحاجة لتحقيق الفوز وهذا هو الواقع".

وقال ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة في وقت سابق من اليوم الاثنين إنه سيجري تغييرات في تشكيلة فريقه بعد ضمان التأهل بالفعل عقب تصدر المجموعة لكن بوكيتينو لا يتعامل مع أي شيء على انه مضمون.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "سنكون على أهبة الاستعداد لخوض المواجهة ونحن في أفضل حالة ممكنة. أشعر بتفاؤل لأننا أتينا إلي هنا ونحن في أفضل حالاتنا. نحتاج إلى الاستعداد والتركيز في المباراة التي سنخوضها وليس فيما سيفعله فريق برشلونة".

وأتم "برشلونة فريق يتألف من 24 لاعبا رائعا يتمتعون بقدرات عالية. لتكون واحدا من أفضل فرق في العالم فان عليك أن تملك تشكيلة قادرة على إظهار كفاءتها. لاعبو برشلونة هنا لأنهم جميعا يستحقون اللعب في صفوفه".