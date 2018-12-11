العنصرية تظهر في ملاعب سويسرا

وأقر زيورخ بأن الموز جاء من جزء في استاد سانت جاكوب بارك كانت تجلس فيه جماهيره.
وأضاف البيان: "يدين النادي بشدة هذا التصرف العنصري ولا يتسامح معه بأي طريقة. لا يوجد مكان للتمييز في كرة القدم".
وأكمل: "نادي زيوريخ ملتزم دائما بالتعددية ويرحب بكل الناس، بغض النظر عن خلفيتهم أو دينهم".
كما ذكرت وسائل اعلام محلية أن الجماهير ألقت أيضا قداحات على كالولو، وهو فرنسي من أصل رواندي، أثناء تنفيذه ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة من المباراة التي انتهت بفوز بازل 2-صفر. وانضم كالولو (22 عاما) إلى بازل في يونيو حزيران قادما من أولمبيك ليون.
ولم يعلق الاتحاد السويسري لكرة القدم بعد على الواقعة.
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