نجم ليفربول مهدد بالإيقاف بسبب المراهنات

يواجه لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، دانييل ستوريدج، عقوبة إيقاف لستة أشهر في حال إثبات تورطه بالمراهنات.

ذكرت صحيفة "the sun" البريطانية بأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم صادر الهاتف المحمول الخاص باللاعب، بعد تلقيه معلومات من مكتب خدمات مراقبة المراهنات، تفيد باحتمال انتهاك اللاعب للقواعد الخاصة بالمراهنات.

وبحسب الصحيفة فإن الاتحاد الإنجليزي يقوم بفحص الرسائل والنصوص والمكالمات الهاتفية في هاتف اللاعب.

EXCLUSIVE: Daniel Sturridge faces six-month ban if found guilty of breaching betting rules https://t.co/5UsM1gREYL pic.twitter.com/GQdiGjPe2S — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

من جانبه، أبدى نادي ليفربول تعاونه مع تحقيقات الاتحاد الإنكليزي، ونقلت الصحيفة عن مسؤول في النادي قوله إن متصدر الدوري حريص على إظهار الحقيقة.

وأعلن المتحدث في وقت سابق عن تعاون اللاعب مع السلطات المختصة في التحقيق.

يذكر بأن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يمنع اللاعبين والمدربين من المراهنة على أية أنشطة في كرة القدم أو تقديم أي معلومات غير معلنة إلى أي شخص آخر يمكن أن تستخدم بعد ذلك في المراهنات.