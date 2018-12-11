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    فريق ريال مدريد الإسباني بعد فوزه بكأس نهائي دوري أبطال أوروبا على فريق ليفربول الإنجليزي، في أوكرانيا، 26 مايو/أيار 2018

    ريال مدريد "البارد" يرد على رونالدو "المغرور" وينتظر قرار نيمار "المتذبذب"

    © REUTERS / KAI PFAFFENBACH
    رياضة
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    سيطرت العديد من الأخبار الهامة على قلعة النادي الملكي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء.

    ريال مدريد "البارد"
    انتقد مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني، جماهير الجار اللدود، ريال مدريد، متهما إياها بالبرود.

    بوكا ريفير
    © REUTERS / PAUL HANNA
    بعد فوز ريفر بليت على بوكا جونيورز... رئيس الأرجنتين يتحدث عن "الثأر"

    جاء ذلك، عقب حضوره مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو"، أول أمس الأحد، بحسب ما ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية.

    وقال سيميوني، "بالنسبة لجماهير ريال مدريد، فالأمر مختلف… فهم لم يعيشوا هذه الأجواء من قبل، لأنهم ليسوا جماهير حارة، مثل أتلتيكو مدريد أو أتلتيك بيلباو أو إشبيلية".

    وأضاف: "جماهير ريال مدريد أكثر برودة… السيناريو كان رائعا في أرض الملعب."

    واختتم مازحا: "هذه هي المرة الأولى، التي آتي فيها إلى البرنابيو بدون أي ضغط".

    "البارد" يرد على "المغرور"

     

    رد المدير الفني لريال مدريد، سانتياغو سولاري، على التصريحات التي أطلقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وهاجم فيها النادي الملكي بشكل غير مباشر، في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية.

     

     وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال سولاري ردا على كريستيانو: "التواضع سمة العظماء، ولهذا السبب ومع المزيد من القيم فاز ريال مدريد بالكثير، رونالدو تاريخ حي للملكي ومشاعره تخصه هو".

    كريستيانو رونالدو
    © AP Photo / Martin Rickett
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    وكان كريستيانو قد قال أمس: "يمكنني القول إن لاعبي يوفنتوس أفضل مجموعة لعبت معها على الإطلاق، "التواضع يسيطر على الجميع في يوفنتوس، جميع اللاعبين يريدون الفوز، اليوفي أكثر من مجرد فريق".

    الملكي ينتظر قرار نيمار "المتذبذب"

     

    أكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد وضع شرطا أساسيا من أجل التحرك لخطف النجم البرازيلي في الميركاتو الصيفي القادم.

     وفي هذا الشأن، قالت صحيفة "ABC" الإسبانية أن نيمار، هو اللاعب الوحيد، الذي سيدفع ريال مدريد مبلغا مالياً كبيرا، من أجل الظفر بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

     ورغم صدرو تقارير تؤكد بقاء نيمار، إلا أن الصحيفة أوضحت أن ريال مدريد لن يتحرك لإبرام صفقة نيمار، إلا في حالة واحدة، وهي تأكيد النجم البرازيلي لإدارة باريس سان جيرمان أنه يريد الرحيل، والانتقال إلى ريال مدريد.
    ويتذبذب نيمار بين العودة لناديه السابق برشلونة أو الانتقال لريال مدريد أو البقاء في باريس.

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