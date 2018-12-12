زوجة فابريغاس اللبنانية سمعان ستكون مفتاح انتقاله لإيطاليا

ستلعب اللبنانية دانيلا سمعان زوجة اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس، دورا كبيرا في احتمالية انتقاله للعب في الدوري الإيطالي وتحديدا إلى مدينة ميلانو.

فبحسب صحيفة "the sun" البريطانية، فإن سمعان سيكون لها دور كبير في انتقال الإسباني ولاعب نادي تشيلسي الإنجليزي إلى إيطاليا وتحديدا إلى مدينة ميلانو.

وذلك لرغبتها في خوض تجربة العيش في المدينة الإيطالية بالإضافة لاقتراب عقد فابريغاس من الانتهاء مع نادي البلوز بنهاية الموسم الحالي.

Cesc Fabregas'ın eşi Daniella Semaan oyuncunun Milan'a gidebilme ihtimalini doğruladı.(sun)

— Milano'yu seviyormuş- pic.twitter.com/qCJ9u890NW — Ada Futbolu #epl (@_adafutbolu) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

في الوقت الذي قالت فيه الصحيفة إن اللاعب بات قريبا من الرحيل عن الدوري الإنجليزي، مع تردده في قبول عروض في الوقت الحالي.

يذكر بأن فابريغاس لم يشارك مع فريقه الحالي تشيلسي بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري سوى في 11 مباراة.

من جهته تحدث المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي، ليوناردو، عن رغبة الفريق في التعاقد مع فابريغاس مجانا خلال الموسم المقبل، في الوقت الذي يعاني فيه النادي الإيطالي من مشاكل مادية.

يذكر بأن فابريغاس يرتبط باللبنانية دانيلا سمعان منذ العام 2010، ولهما ثلاثة أبناء.