زوجة فابريغاس اللبنانية سمعان ستكون مفتاح انتقاله لإيطاليا

فبحسب صحيفة "the sun" البريطانية، فإن سمعان سيكون لها دور كبير في انتقال الإسباني ولاعب نادي تشيلسي الإنجليزي إلى إيطاليا وتحديدا إلى مدينة ميلانو.
وذلك لرغبتها في خوض تجربة العيش في المدينة الإيطالية بالإضافة لاقتراب عقد فابريغاس من الانتهاء مع نادي البلوز بنهاية الموسم الحالي.
Cesc Fabregas'ın eşi Daniella Semaan oyuncunun Milan'a gidebilme ihtimalini doğruladı.(sun)— Ada Futbolu #epl (@_adafutbolu) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
— Milano'yu seviyormuş- pic.twitter.com/qCJ9u890NW
في الوقت الذي قالت فيه الصحيفة إن اللاعب بات قريبا من الرحيل عن الدوري الإنجليزي، مع تردده في قبول عروض في الوقت الحالي.
يذكر بأن فابريغاس لم يشارك مع فريقه الحالي تشيلسي بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري سوى في 11 مباراة.
من جهته تحدث المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي، ليوناردو، عن رغبة الفريق في التعاقد مع فابريغاس مجانا خلال الموسم المقبل، في الوقت الذي يعاني فيه النادي الإيطالي من مشاكل مادية.
يذكر بأن فابريغاس يرتبط باللبنانية دانيلا سمعان منذ العام 2010، ولهما ثلاثة أبناء.
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