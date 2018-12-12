"نيمار الإنجليزي" ترتفع قيمته السوقية لأكثر من 800 % خلال 3 أشهر

ساهم تألق صاحب الـ18 عاما الإنجليزي جادون سانشو، مع فريقه الألماني إلى ارتفاع قيمته السوقية خلال ثلاثة أشهر بشكل قياسي.

تألق سانشو رفقة فريقه بروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى، أدى لارتفاع قيمته السوقية بنسبة 806 في المئة، بحسب ما نشر مركز أبحاث "CIES" السويسري.

😱 Jadon Sancho's price according to the CIES Football Observatory…



— 1st September 2018: €9.7M



— 1st December 2018: €78.2M



Looks like he made the right decision to leave Man City!#BVB pic.twitter.com/mKpth9ORvE — TheSportsman Transfers (@TSMTransfers) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

وبحسب المركز، فإن قيمة اللاعب السوقية الحالية تعادل 87.9 مليون يورو، متفوقا بذلك على قيمة لاعبين كبار كروبرت ليفاندوفسكي وغاريث بيل.

وأسهم سانشو الذي يعتبر واحدا من أبرز المواهب المميزة في دوري الدرجة الأولى الألماني، في تسجيل أو صناعة هدف في كل 74 دقيقة لعبها في الدوري.

يذكر بأن دان ميتشيتشي، مدرب فريق أرسنال دون 15 عاما، والذي سبق له تدريب سانشو في منتخب الشباب الإنجليزي قد وصفه بنيمار لطريقة تشابه لعبه مع اللاعب البرازيلي.