أسطورة إنجلترا: محمد صلاح مثل "الثور"

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على نابولي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد.
وقال أوين لشبكة BT sports: "تحدثنا كثيرا عن صلاح ومهاراته الفنية، ومهاراته في المراوغة، لكن نادرا ما يتحدث الناس عن قوته".
"Thank you Mo" ❤— Liverpool FC (@LFC) December 12, 2018
The moment @MoSalah made this young fan's day. 🙌 pic.twitter.com/8vO8XlyqVK
وأضاف "صلاح قوي مثل الثور، الدفاع يتساقط حوله، لقد مر من ماريو روي الظهير الأيمن ثم من قلب الدفاع كاليدو كوليبالي قبل أن يسجل بين قدمي حارس المرمى".
وأكمل "من وجهة نظري، أرى أنه سجل هدفا رائعا. لقد شاهد حارس المرمى يتحرك قليلا، فسدد كرة قوية ومنخفضة في أقصى الزاوية اليمنى. هذا الهدف لا يقدر بثمن".
Anfield, wow 😍 pic.twitter.com/nnglEWxutQ— Mohamed Salah (@MoSalah) December 12, 2018
يذكر أن محمد صلاح رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 13 هدفا، بواقع عشرة في الدوري الإنجليزي وثلاثة في دوري الأبطال.
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