قرار عاجل من المغرب يهدد كأس أمم أفريقيا 2019

أكد وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي، أن المملكة لن تترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019، بدلا من دولة الكاميرون.

وسحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تنظيم كأس الأمم من الكاميرون، بسبب التأخر في إنجاز أعمال البنية التحتية والملاعب والقلق من الوضع الأمني.

ومن المقرر أن يعلن "كاف" عن الدولة المضيفة للبطولة بدلا من الكاميرون، والتي تقام التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل، مع العلم أن الحد الأقصى لقبول طلبات الاستضافة من الدول الراغبة، مساء الجمعة المقبل.

رسمي. المغرب لن يقدم ترشيحه لإستضافة #كأس_أمم_إفريقيا 2019 (وزير الشباب و الرياضة السيد رشيد الطالبي العلمي في تصريح الرياضية) pic.twitter.com/jp543IZVJp — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) December 12, 2018

وقال وزير الرياضة في تصريح للقناة الرياضية المغربية الحكومية: "المغرب لن يقدم ترشيحه لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019".

وكانت مصر أعلنت رفضها استضافة أول نسخة من كأس الأمم ستقام بمشاركة 24 فريقا، احتراما لرغبة المغرب.

يذكر أن المغرب سبق له استضافة البطولة عام 1988، كما اعتذر عن تنظيم نسخة 2015 بسبب تفشي وباء إيبولا حينها.