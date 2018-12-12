بالفيديو... أهداف مباراة العين وويلينغتون في كأس العالم للأندية

حقق العين بطل الإمارات الفوز على ويلينغتون النيوزلندي 4-3 بركلات الترجيح، في أولى مباريات كأس العالم للأندية.

أحرز ثلاثية الضيوف ماريو بارسيا وأرون كلافام وماريو ليتش في الدقائق 11 و15 و44، وسجل ثلاثية العين شيوتاني ودومبيا وماركوس بيرج في الدقائق 45 و49 و85.

بهذه النتيجة يضرب العين موعدا مع الترجي التونسي بطل أفريقيا، في الدور المقبل من البطولة.