رئيس فيفا: الحصار لن يعرقل تحضيرات قطر للمونديال في الموعد المحدد

قال رئيس فيفا، جياني إنفانتينيو:إن الحصار لن يعرقل تحضيرات قطر للمونديال في الموعد المحدد.