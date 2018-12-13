مواجهات ثأرية لريال مدريد وبرشلونة في قرعة كأس ملك إسبانيا

وبحسب الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، أجريت مساء اليوم، الخميس، قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس، والذي أطاح به بالميرنجي من ربع نهائي البطولة الموسم الماضي.

#SúperSorteo



Así quedan los octavos de final de la #CopaDelRey.



¡Gracias por acompañarnos! pic.twitter.com/bDuKlQUQCE — RFEF (@rfef) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

بينما اصطدم برشلونة بنظيره ليفانتي، والتي ستكون مواجهة ثأرية للبلوجرانا، حيث ألحق ليفانتي بالفريق الكتالوني الموسم الماضي الهزيمة الوحيدة له في الليغا بنتيجة (4-5)، وأنهى سلسلة اللا هزيمة التي وصلت إلى 43 مباراة على التوالي.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الذهاب لدور الـ 16، ستقام في 9 يناير/ كانون ثان المقبل، على أن تقام مباريات العودة، يوم 16 من نفس الشهر.

كما حدد الاتحاد الإسباني، يومي 23 و30 يناير/كانون ثان المقبل، لإقامة مباريات دور الثمانية، بينما ستلعب مباريات نصف النهائي، يومي 6 و27 فبراير/ شباط المقبل، على أن يقام النهائي في 25 مايو/ أيار المقبل.

وجاءت بقية نتائج القرعة كالتالي: "خيتافي — بلد الوليد، ريال بيتيس — ريال سوسييداد، إشبيلية — أتلتيك بيلباو، فالنسيا — سبورتينج خيخون، جيرونا — أتلتيكو مدريد، فياريال —إسبانيول".