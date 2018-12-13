صراع جديد بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

وعانى ريال مدريد بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي حصد 3 بطولات دوري أبطال أوروبا، حيث فشل جولين لوبيتجي ليعتمد على المدير الفني للفريق الرديف سانتياغو سولاري، بينما يترنح مانشستر يونايتد خلال الدوري الإنجليزي رفقة مدربه الحالي جوزيه مورينيو.

ودخلا كلا الناديين في صراع على ضم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع السبيرز خلال المواسم الماضية.

ونما إلى علم إدارة نادي توتنهام، أن بوكيتينو أصبح الهدف الأول لإدارتي الشياطين الحمر والميرنغي للتعاقد معه في نهاية الموسم الحالي، بحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

وفسرت الصحيفة بأن ذلك، سيتم في حالة فشل مورينيو في التأهل باليونايتد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت بأنه رغم توقيع ريال مدريد مع الأرجنتيني سانتياغو سولاري كمدرب دائم، إلا أن إدارة الملكي مازالت تبحث عن مدير فني آخر لقيادة الفريق بداية من الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن عرض الميرنغي تحديدا، سيكون من الصعب رفضه بالنسبة لبوكيتينو، رغم تجديد عقده مع توتنهام، ورفع قيمة راتبه السنوي إلى 8 ملايين إسترليني.