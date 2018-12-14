الأهلي والترجي وناديان عربيان ضمن قائمة الأندية الأكثر "شعبية وكراهية" حول العالم

ضم استفتاء جديد حول أكثر الأندية شعبية إلى جانب الأكثر كرها بين جماهير الساحرة المستديرة حول العالم 4 أندية عربية.

واحتوى الاستفتاء الذي أجرته صحيفة ماركا الإسباينة، وضمت القائمة 40 من أندية عالمية، من بينها الرجاء و الوداد المغربيين والأهلي المصري والترجي التونسي إلى جانب كبار القارة الأوروبية.



© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN 10 تصريحات جديدة لتركي آل الشيخ... أبرزها عن الأهلي والزمالك وخربين

واحتل الرجاء الرياضي المرتبة 15، بـ(10.700) ألف "عدم إعجاب" ، و (2.700) إعجاب، فيما جاء الوداد في المرتبة العاشرة بـ (10.200) آلاف "عدم إعجاب"، و(2.200) إعجاب.

فيما احتل الأهلي المرتبة الرابعة والثلاثين، بـ (9.500) ألف "عدم إعجاب"، و (1.500) ألف "إعجاب".

فيما احتل الترجي التونسي المرتبة السادسة عشرة بـ بـ (9.400) ألف "عدم إعجاب"، و (1.500) ألف "إعجاب".

هذا ولازال الإستفتاء مستمرا، في انتظار الكشف عن النتائج النهائية في الساعات القادمة.