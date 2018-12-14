بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال وكاراباج أجدام (1-0) بالدوري الأوروبي

فاز نادي أرسنال الإنجليزي على ضيفه كارباج أجدام الأذربيجاني بهدف نظيف، في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي، على ملعب الإمارات.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، المهاجم الفرنسي، أليكسندر لاكازيت، في الدقيقة الـ16، ليرتفع رصيد آرسنال إلى 16 نقطة، في صدارة المجموعة الخامسة، بينما توقف كارباج عند 3 نقاط، في المركز الأخير.

