ضمت صلاح وماني... "كاف" يعلن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، قائمة مختصرة لجائزة أفضل لاعب في القارة في 2018.

وضمت القائمة التي نشرها "كاف" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر، وزميله في النادي الإنجليزي ساديو ماني مهاجم السنغال، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي والجزائر.

© AP Photo / Efrem Lukatsky بالفيديو... رد فعل فتاة شاهدت محمد صلاح في مستشفى

وانضم للقائمة المختصرة أيضا أوباميانج، الذي يتقاسم مع صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد عشرة أهداف، والنيجيري أليكس أيوبي زميله في أرسنال ومهدي بنعطية مدافع يوفنتوس ومنتخب المغرب، والكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام.

وضمت القائمة حارسا آخر هو الأوغندي دينيس أونيانجو من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وأنيس البدري لاعب وسط الترجي التونسي بطل أفريقيا، ووليد سليمان صانع لعب الأهلي المصري الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال افريقيا بعد سلسلة من العروض الرائعة.

وتقام مراسم توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في دكار بالسنغال في الثامن من يناير/ كانون الثاني، بحسب "رويترز".

THE TOP 10 SHORTLIST: African Player of the year #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/0lTh0cNZyx — CAF (@CAF_Online) December 14, 2018

​وفاز صلاح بالجائزة العام الماضي متفوقا على ماني وبيير-إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال ومنتخب الجابون، ويبدو المرشح الأقوى للفوز بها مجددا هذا العام بعد أن واصل فورة أهدافه المذهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.