بايرن ميونخ يعلن غياب آرين روبن حتى بداية العام الجديد

وأبلغ كوفاتش الصحفيين قبل مواجهة هانوفر غدا السبت "لن يلعب مجددا هذا العام". ويدخل الدوري الألماني في عطلة شتوية اعتبارا من 23 ديسمبر/ كانون الأول إلى 18 يناير/ كانون الثاني، بحسب "رويترز".
وقال روبن، الذي انضم إلى الفريق البافاري في 2009، إن الموسم الحالي سيكون الأخير له في ميونيخ.
ويعالج اللاعب الهولندي البالغ من العمر 34 عاما من إصابة في عضلة الفخذ منذ فترة وقال كوفاتش إن إشراك روبن الآن سيكون مخاطرة كبيرة.
ويحتل بايرن، الفائز بآخر ستة ألقاب في الدوري الألماني، المركز الثالث بعد موسم باهت حتى الآن، بفارق تسع نقاط خلف بروسيا دورتموند المتصدر وبنقطتين وراء بروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثاني.
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