بايرن ميونخ يعلن غياب آرين روبن حتى بداية العام الجديد

أعلن نيكو كوفاتش مدرب فريق "بايرن ميونيخ" الألماني، اليوم الجمعة، أن الجناح آرين روبن سيغيب عن آخر ثلاث مباريات لفريقه هذا العام في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بسبب إصابة عضلية لكن من المتوقع أن يكون جاهزا في بداية يناير/ كانون الثاني.

وأبلغ كوفاتش الصحفيين قبل مواجهة هانوفر غدا السبت "لن يلعب مجددا هذا العام". ويدخل الدوري الألماني في عطلة شتوية اعتبارا من 23 ديسمبر/ كانون الأول إلى 18 يناير/ كانون الثاني، بحسب "رويترز".

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وأضاف "يعاني من مشاكل عضلية. فترة التوقف ستكون جيدة بالنسبة له. سيستعد حتى يكون جاهزا في الرابع من يناير (عند استئناف التدريبات)".

وقال روبن، الذي انضم إلى الفريق البافاري في 2009، إن الموسم الحالي سيكون الأخير له في ميونيخ.

ويعالج اللاعب الهولندي البالغ من العمر 34 عاما من إصابة في عضلة الفخذ منذ فترة وقال كوفاتش إن إشراك روبن الآن سيكون مخاطرة كبيرة.

ويحتل بايرن، الفائز بآخر ستة ألقاب في الدوري الألماني، المركز الثالث بعد موسم باهت حتى الآن، بفارق تسع نقاط خلف بروسيا دورتموند المتصدر وبنقطتين وراء بروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثاني.