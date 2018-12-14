5 عرب أبرزهم محمد صلاح ومفاجأة "البدري وسليمان" في قائمة الأفضل في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القادم (كاف)، عن القائمة المختصرة لجائزة اللاعبين الأفضل في القارة الأفريقية عن عام 2018.

وبحسب الحساب الرسمي لـ"كاف" على موقع "تويتر"، جاء على رأس القائمة الدولي المصري محمد صلاح، وزميله في ليفربول ساديو ماني مهاجم منتخب السنغال، إلى جانب رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر.

قائمة المرشحين:

أفضل لاعب في إفريقيا عام 2018 #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/OHSUmXaWla — CAF — عربي (@caf_online_AR) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

وانضم لقائمة الاتحاد الأفريقي، الغابوني بيير إيميرك أوباميانغ، لاعب نادي أرسنال، وشريك محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عن الموسم الحالي، وزميله النيجيري أليكس أيوبي، ومهدي بن عطية مدافع يوفنتوس والمنتخب المغربي، وأندريه أونانا الكاميروني حارس نادي أياكس أمستردام الهولندي.

تضم القائمة أيضًا كل من الحارس الأوغندي دينيس أونيانغو وأنيس البدري لاعب وسط الترجي التونسي، ووليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي المصري.

ورشح الاتحاد الأفريقي لاعب نادي بروسيا دورتموند والمنتخب المغربي لجائزة أفضل لاعب واعد، إلى جانب الإيفواري فرانك كيسي، لاعب نادي ميلان الإيطالي، والنيجيري ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي الإنكليزي.

قائمة المرشحين:

أفضل لاعب شاب عام 2018 #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/taNlPTrJKY — CAF — عربي (@caf_online_AR) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

واختار "كاف" التونسي معين شعباني في القائمة المختصرة لأفضل مدرب رفقة الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي وأليلو سيسي مدرب منتخب السنغال.

قائمة المرشحين:

أفضل مدرب رجال عام 2018 #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/s5KRzNeNk9 — CAF — عربي (@caf_online_AR) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

وضمت قائمة أفضل منتخب أفريقي للرجال كل من موريتانيا ومدغشقر وأوغندا.

قائمة المرشحين:

أفضل منتخب رجالي لعام 2018 #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/KjLkmrM1dJ — CAF — عربي (@caf_online_AR) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

ويقام حفل توزيع جوائر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في مدينة دكار بالسنغال، في 8 من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتوج محمد صلاح بجائزة، العام الماضي، متفوقا على ماني وأوباميانغ، فيما يبدو هو المرشح الأول للحصول على الجائزة بعد الأداء الكبير الذي قدمه الموسم الماضي مع نادي ليفربول على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، توج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2016 بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع ناديه السابق ليستر سيتي وتتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة.