مدرب ليفربول يفتش في دفاتر الشتاء

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، قال كلوب، "تعرض ليفربول لضربة موجعة في الخط الخلفي خلال الشهر الجاري بعدما تعرض جو غوميز وجويل ماتيب لإصابتين مختلفتين، ستبعد كل منهما عن الملاعب لمدة ستة أسابيع".



© REUTERS / Paul Childs كلوب يعترف بضعف مستوى ليفربول

وبسؤاله عن نيته إنهاء فترة إعارة هاري ويلسون المعار لفريق ديربي كاونتي بعد الأداء الرائع الذي يقدمه اللاعب، قال: "أنا سعيد حقا بما يقدمه هاري. وهو مثال رائع لأنه في بعض الأحيان يكون عليك الخروج من ناديك من أجل الحصول على فرصة إثبات قدراتك في مكان آخر".

"وأضاف، "أعتقد أن هاري خرج في الوقت المناسب، منذ يومي الأول هنا، حدثني الكثير من الأشخاص عن رغبة ويلسون في الخروج على سبيل الإعارة، ولقد سجل العديد من الأهداف مع فريق تحت 23 عاما".

وأردف، "لقد انتقل الموسم الماضي إلى هال سيتي وظهر بشكل جيد. انضم إلينا في فترة الإعداد قبل بداية الموسم ثم انتقل لديربي كاونتي، ليتدرب تحت القيادة الفنية لفرانك لامبرد. وفرانك يقوم بعمل رائع حقا هو الآخر، إنجلترا تملك أكثر من مدير فني رائع من أصحاب الأعمار الصغيرة".

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وأتم كلوب، "الوضع الحالي بالنسبة لنا يسير هكذا: إذا سألتموني قبل أسبوعين من الآن عن نيتي القيام بأي شيء في فترة الانتقالات الشتوية كانت ستبقى إجابتي "لا بكل تأكيد".

وبشأن الدفاع، قال: "الآن لدينا ثنائي قلب دفاع مصاب. هل سنقوم بشيء؟ لا أعتقد لأن غوميز وماتيب لن يغيبا لوقت طويل لكن علينا تقييم الأمور من جديد".

وختم، "الأمر ذاته ينطبق بهاري ويلسون. إذا حدث أي جديد في الجانب الهجومي وتحديدًا مركز الجناح، هل سأكون مرغومًا على عودته؟، اتفاقنا مع ديربي كاونتي ينص على تقبلهم هذا الوضع وعليهم الانتظار حتى الدقيقة الأخيرة في سوق الانتقالات. لكننا لن نقرر عودته إذا شعرنا بعدم حاجتنا له، وسنقوم باستغلال هذا الشرط في عقده واسترداده إذا شعرنا بأهمية وجوده معنا وهو يلعب مع فريق رائع".