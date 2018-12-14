رسميا... محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا المقدمة من "بي بي سي"

وتغلب صلاح (26 عاما) على كل من: زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والمغربي مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس، والغاني، توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد، والسنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي.
وسجل صلاح في الدوري الممتاز 44 هدفا في 52 مباراة لعبها مع ليفربول في الموسم الماضي.
Mo Salah, the #BBCAFOTY! 🔥— BBC Sport (@BBCSport) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
Full story: https://t.co/Efcbj24peJ pic.twitter.com/9Lfiql1uqS
وهذه هي المرة الثانية على التوالي، التي يتوج فيها صلاح بالجائزة للمرة الثانية بعد فوزه بها العام الماضي.
وأصبح صلاح، ثاني لاعب عبر تاريخ الجائزة التي بدأت في عام 1992، الذي يظفر بها لعامين متتاليين بعد النيجيري جاي جاي أوكوشا، بحسب موقع شبكة بي بي سي.
كان صلاح، ثالث لاعب مصري يتوج بالجائزة بعد كل من محمد بركات، ومحمد أبو تريكة عامي 2005 و2008 على الترتيب.
The #BBCAFOTY will soon be revealed! 👀— BBC Sport (@BBCSport) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
LIVE: https://t.co/6hBJ0iJhCq pic.twitter.com/51HTJO7jIw
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)