بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي - جيما الإثيوبي (2-0) في دوري أبطال أفريقيا

فاز النادي الأهلي المصري على نظيره جيما أبا جيفار الإثيوبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.