أزمة في الدوري الإسباني... لاعبون يقررون الرحيل عن ناديهم

قرر لاعبون في فريق ريوس، المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، الرحيل عن ناديهم المتعثر ماديا بعد مواجهة قرطبة اليوم السبت ليصبح النادي مهددا بالاستبعاد من المسابقة.

وذكرت تقارير محلية أن النادي، الذي يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب برشلونة، لم يدفع رواتب اللاعبين على مدار ثلاثة أشهر ويعاني من ديون تبلغ قيمتها خمسة ملايين يورو (5.65 مليون دولار).

وقال داني أولمو قائد ريوس في بيان للاعبين: "لقد قررنا الحصول على حقوقنا بالرحيل لأننا نعتقد أن الموقف بالفعل غير قابل للاستدامة".

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الإسباني

ويحق للاعبين الرحيل إلى أندية أخرى في حال عدم الحصول على رواتبهم بحلول يوم الاثنين المقبل.

وإذا لم يملك فريق ريوس، الذي يضم 16 محترفا، في نهاية الأمر 12 لاعبا في تشكيلته فإنه سيتم استبعاده من المسابقة.

وفي حال حدوث ذلك سيحصل المنافسون المقبلون على ثلاث نقاط ولن يتم إلغاء النتائج السابقة لريوس إذا تم استبعاده من المسابقة.

وإذا لم يدفع النادي الرواتب فإن اللاعبين سيحصلون على مستحقات الموسم الجاري عن طريق رابطة الدوري الإسباني وذلك بعد إبرام اتفاق سابق مع اتحاد اللاعبين.

ويحتل ريوس، الذي تأسس في 1909، المركز 20 في الدوري المكون من 22 فريقا.