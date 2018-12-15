أزمة في الدوري الإسباني... لاعبون يقررون الرحيل عن ناديهم

وذكرت تقارير محلية أن النادي، الذي يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب برشلونة، لم يدفع رواتب اللاعبين على مدار ثلاثة أشهر ويعاني من ديون تبلغ قيمتها خمسة ملايين يورو (5.65 مليون دولار).
وقال داني أولمو قائد ريوس في بيان للاعبين: "لقد قررنا الحصول على حقوقنا بالرحيل لأننا نعتقد أن الموقف بالفعل غير قابل للاستدامة".
وإذا لم يملك فريق ريوس، الذي يضم 16 محترفا، في نهاية الأمر 12 لاعبا في تشكيلته فإنه سيتم استبعاده من المسابقة.
وفي حال حدوث ذلك سيحصل المنافسون المقبلون على ثلاث نقاط ولن يتم إلغاء النتائج السابقة لريوس إذا تم استبعاده من المسابقة.
وإذا لم يدفع النادي الرواتب فإن اللاعبين سيحصلون على مستحقات الموسم الجاري عن طريق رابطة الدوري الإسباني وذلك بعد إبرام اتفاق سابق مع اتحاد اللاعبين.
ويحتل ريوس، الذي تأسس في 1909، المركز 20 في الدوري المكون من 22 فريقا.
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