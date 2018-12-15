ريال مدريد يضحي بنجمه من أجل هازارد

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، سيتحرك ريال مدريد مجددا لضم هازارد خلال فترة الانتقالات الشتوية، حتى أن النادي الملكي مستعد للتضحية بنجمه إيسكو للتعاقد مع هازارد.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيعرض على تشيلسي ضم إيسكو بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل الموافقة على رحيل هازارد.

Chelsea 3-3 Roma: Eden Hazard double earns Chelsea draw after Edin Dzeko strikes twice for Roma. Via @guardian #footballplanetcom #chelseafc pic.twitter.com/MOFbuMl5Z6 — footballplanet.com (@footballplanetc) October 19, 2017

وزعمت الصحيفة أن إيسكو أصبح مشكلة في غرفة خلع ملابس ريال مدريد، بسبب تصرفاته الأخيرة مع جماهير النادي، كما أنه لا يعيش هذا الموسم أفضل أوقاته مع بطل أوروبا، حيث يجلس على مقاعد البدلاء.

ويرفض مسؤولو تشيلسي التخلي عن هازارد، الذي يعد نجم الفريق الأول الذي ينتهي تعاقده مع الفريق اللندني بعد 18 شهرا.