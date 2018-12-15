لاعب باريس سان جيرمان يحتفل على طريقة "تعاطي الكوكايين" (فيديو)

نشر اللاعب الدولي البلجيكي ونجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس مونييه، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عرضه للكثير من الانتقادات اللاذعة.

وشارك اللاعب البلجيكي، حسابة الخاص على "إنستغرام"، مقطعا مصورا خلال تدريبات فريق العاصمة الفرنسية، يظهر فيه وهو يشم عشب الملعب و الخطوط البيضاء الموجودة على طرفه.

وأرفق مونييه إلى جانب الفيديو تعليقا قال فيه: "ذلك الوقت مرة أخرى. دعونا نلعب يا أصدقائي الأعزاء.. لقد عاد الاحتفال من جديد".

طريقة احتفال البلجيكي، شبهها الكثيرون بمحاولة تقليد اللاعب الإنجليزي الشهير ونجم نادي ليفربول السابق، روبي فولر، عندما احتفل بهذه الطريقة في عام 1999 بعد تسجيله لركلة جزاء ضد إيفرتون. كرد فعل على جماهير إيفرتون التي اتهمته في ذلك الوقت بتعاطي الكوكايين، ليفرض عليه الاتحاد الإنجليزي غرامة قاسية بعد احتفاليته بحرمانه لأربع مباريات ودفع غرامة وصلت لحوالي 60 ألف جنيه أسترليني.