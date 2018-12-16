بالفيديو... كانيلو يهزم فيلدينغ بالضربة القاضية الفنية في الملاكمة

أثبت ساؤول كانيلو ألفاريز تفوقه على روكي فيلدينغ وفاز عليه بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثالثة.

وتمكن كانيلو من الفوز بسهولة بلقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن فوق المتوسط في ماديسون سكوير جاردن، بحسب "الغارديان".

​وأظهر الملاكم المكسيكي البالغ عمره 28 عاما، والمرشح الأبرز للفوز، رغبته في الانتصار من البداية ووجه لكمات متتالية وأسقط منافسه البريطاني أربع مرات.

​وحسم ألفاريز، الذي عدد سجله الرائع إلى 51 فوزا مقابل هزيمة واحدة وتعادلين، اللقاء بلكمة قوية بيده اليسرى أسقطت فيلدينغ لينهي الحكم النزال.