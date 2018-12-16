بالفيديو... كانيلو يهزم فيلدينغ بالضربة القاضية الفنية في الملاكمة

وتمكن كانيلو من الفوز بسهولة بلقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن فوق المتوسط في ماديسون سكوير جاردن، بحسب "الغارديان".
Canelo stops Rocky Fielding! pic.twitter.com/tnCCnaj79V— Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) December 16, 2018
وأظهر الملاكم المكسيكي البالغ عمره 28 عاما، والمرشح الأبرز للفوز، رغبته في الانتصار من البداية ووجه لكمات متتالية وأسقط منافسه البريطاني أربع مرات.
Canelo Alvarez KO's Rocky Fielding in 3 rounds to become the WBA Regular Champion at 168. Now a 3 division champ. Congrats to @Canelo. My oh my those body shots 😱 #boxing #canelo #dazn #GoldenBoyPromotions #bodyshots #CaneloRocky #wba #boxeo pic.twitter.com/LUaqLzMQnV— Bodega Boxing (@BodegaBoxing) December 16, 2018
وحسم ألفاريز، الذي عدد سجله الرائع إلى 51 فوزا مقابل هزيمة واحدة وتعادلين، اللقاء بلكمة قوية بيده اليسرى أسقطت فيلدينغ لينهي الحكم النزال.
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