رونالدو: قمة تورينو كانت صعبة لكن يوفنتوس استحق الفوز

قال النجم البرتغالي ولاعب نادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، إن فوز فريقه أمام تورينو، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، "كان مستحقا".

واعترف رونالدو بمعاناة يوفنتوس في قمة تورينو، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وأضاف رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد "كانت مباراة معقدة وكنا نلعب على ملعب صعب وأمام منافس صعب".

وأوضح المهاجم البرتغالي المنتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي "أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع وحققنا فوزا مستحقا".

وسجل رونالدو الهدف من ركلة جزاء في شباك تورينو ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة.

ورفع هذا الهدف رصيد يوفنتوس إلى خمسة آلاف هدف في دوري الدرجة الأولى وأصبح رصيده 46 من أصل 48 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وبدأ رونالدو اللقاء بشكل متوسط وأطاح بركلة حرة بعيدا عن المرمى لكنه أطلق بعدها تسديدة نحو المرمى ودخل في أجواء اللقاء.