تشيلسي يهزم برايتون ويتمسك بالمركز الرابع (فيديو)

‬تمسك تشيلسي بالمركز الرابع في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 على برايتون اند هوف ألبيون، اليوم الأحد، بعد أن صارت المواجهة أكثر صعوبة مما بدا في الشوط الأول.

وبدا أن تشيلسي، الذي فاز 4- صفر في استاد أميكس الموسم الماضي، في طريقه لتكرار النتيجة السابقة بعد تقدمه 2-صفر في الشوط الأول.

وصنع إيدن هازارد الهدف الأول للاسباني بيدرو بعد 17 دقيقة ثم ضاعف التقدم بنفسه قبل الاستراحة بعد خطأ دفاعي.

وعاد برايتون لأجواء المباراة عندما قلص سولي مارتش الفارق في الشوط الثاني وكان لويس دانك قريبا من ادراك التعادل.

ولم يتفوق برايتون على تشيلسي في أي مسابقة منذ 1933 لكنه يبقى في المركز 13 بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.

ويتفوق تشيلسي بثلاث نقاط على منافسه اللندني أرسنال الذي خسر من ساوثامبتون اليوم.