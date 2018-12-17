قرعة دوري أبطال أوروبا: الحظ يخدم الإسبان ومواجهات نارية للإنجليز

انطلقت اليوم الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول، قرعة الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مجموعة من المباريات النارية.

و شهدت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا مو اجهات سهلة لقطبي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

© AP Photo / Luca Bruno "يويفا" يعلن تطبيق تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد أياكس أمستردام الهولندي، فيما سيواجه برشلونة أولمبيك ليون الفرنسي.

ولكن اصطدم أتليتكو مدريد مع يوفنتوس الإيطالي، الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أما الفرق الإنجليزية، ستشهد مواجهات نارية، حيث سيصطدم ليفربول مع بايرن ميونيخ الألماني.

أما مانشستر يونايتد فسيواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كما سيلعب تشيلسي أمام شالكة الألماني.

أما فريق توتنام هوتسبر فسيلعب أمام بروسيا دورتموند الألماني، فيما سيلتقي روما الإيطالي مع بورتو البرتغالي.

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ومن المقرر أن تقام مواجهات دور الـ16 أيام 12 و13 و19 و20 من شهر فبراير/شباط المقبل، بينما تلعب مباريات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 من مارس/ آذار.

أما مباريات دور الثمانية فستقام مباريات الذهاب أيام 9 و10 أبريل/نيسان المقبل، فيما ستلعب لقاءات الإيام أيام 16 و17 أبريل المقبل.

كما ستلعب مباريات نصف النهائي يومي 30 أبريل و1 مايو/أيار، والإياب يومي 7 و8 مايو، أمام نهائي دوري أبطال أوروبا فسيقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد يوم 1 يونيو/حزيران لعام 2019 المقبل.