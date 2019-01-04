تركي آل الشيخ يعلن عن التعاقد مع عبد الله السعيد ويستفز جماهير الأهلي المصري

استطاع نادي بيراميدز المصري أن يحصل على توقيع لاعب المنتخب المصري عبد الله السعيد، قبل مواجهة ناديه السابق، الأهلي المصري، اليوم الجمعة في الدروي الممتاز.

ولعب السعيد في صفوف الأهلي خلال الفترة من 2011 إلى 2018، وحقق معه العديد من البطولات على رأسها دوري أبطال إفريقيا عامي 2012 و2013.

وانضم السعيد بعد أزمة تجديد عقده مع الأهلي وتوقعيه للزمالك إلى كوبس الفنلندي معارا ثم انضم نهائيا للأهلي السعودي قبل الانتقال إلى بيراميدز.

​وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع السعيد، عبر صفحة مالك النادي السعودي تركي آل الشيخ.

كما ظهر السعيد رفقة نجوم المهرجان الشعبي "أوكا و أورتيجا"، في مقطع فيديو مصور ومعه علم النادي.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن اليوم تالجمعة، عن قيد عبد الله السعيد وعمرو مرعي في صفوف بيراميدز، ضمن فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي بدأت أول يناير/كانون الثاني الحالي.

ويستعد السعيد لقيادة بيراميدز في مواجهة الأهلي مساء اليوم، ولكنها ليست المرة الأولى التي يلعب فيها نجم الإسماعيلي السابق ضد الأحمر.

وسبق أن لعب السعيد ضد الأهلي 14 مرة كلها بقميص الإسماعيلي، حيث فاز 5 مرات وخسر 6 مباريات وسيطر التعادل على 3 لقاءات وسجل هدفا وصنع آخر، وفقا لموقع "كورة".