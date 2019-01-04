تركي آل الشيخ يعلن عن التعاقد مع عبد الله السعيد ويستفز جماهير الأهلي المصري

ولعب السعيد في صفوف الأهلي خلال الفترة من 2011 إلى 2018، وحقق معه العديد من البطولات على رأسها دوري أبطال إفريقيا عامي 2012 و2013.
وانضم السعيد بعد أزمة تجديد عقده مع الأهلي وتوقعيه للزمالك إلى كوبس الفنلندي معارا ثم انضم نهائيا للأهلي السعودي قبل الانتقال إلى بيراميدز.
وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع السعيد، عبر صفحة مالك النادي السعودي تركي آل الشيخ.
ويستعد السعيد لقيادة بيراميدز في مواجهة الأهلي مساء اليوم، ولكنها ليست المرة الأولى التي يلعب فيها نجم الإسماعيلي السابق ضد الأحمر.
وسبق أن لعب السعيد ضد الأهلي 14 مرة كلها بقميص الإسماعيلي، حيث فاز 5 مرات وخسر 6 مباريات وسيطر التعادل على 3 لقاءات وسجل هدفا وصنع آخر، وفقا لموقع "كورة".
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