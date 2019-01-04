تركي آل الشيخ يسخر من الأهلي: فزنا على صاحب المركز السادس

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بفوزه فريقه بيراميدز على الأهلي المصري بهدفين لهدف، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة.

وفاز بيراميدز على الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز (1-2) في الدوري المصري

أحرز أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز، وليد أزارو في الدقيقة 33 للأحمر، فيما أحرز هدفي بيراميدز محمد فاروق في الدقيقة 47، وعبد الله السعيد في الدقيقة 57.

ويعد هدف عبد الله السعيد الثاني له ضد ناديه السابق النادي الأهلي، حيث جاء الهدف الأول له ضد الأهلي يوم 7 يناير/كانون ثان 2007 ببطولة الدوري في اللقاء الذي فاز به الإسماعيلي بثلاثية نظيفة على استاد القاهرة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، "الحمد لله 3 نقاط مهمة من السادس.. عبدالله السعيد (ربنا كبير)"، في إشارة إلى احتلال النادي الأهلي المركز السادس بجدول الترتيب.

كما أهدى مالك بيراميدز، فوز ناديه على الأهلي لوالدته، ونشر تغريدة على حسابه بموقعه "تويتر"، بها صورة له مرتديا قميص بيراميدز، وكتب عليه: "أهدي الفوز للوالدة.. الله يحفظها".

الفوز اهدية ل الوالدة الله يحفظها 🇸🇦👍🏻🙏🏻♥️🔥 pic.twitter.com/3QKISKiC5z — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٤ يناير ٢٠١٩

وأثارت المباراة ردود فعل كبيرة داخل مصر، خاصة بعد إعلان بيراميدز التعاقد مع عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق، والذي أثيرت حوله ضجة كبيرة بعد توقيعه للزمالك الموسم الماضي ثم انتقاله بعد ذلك إلى كوبس الفنلندي معارا، لينضم نهائيا للأهلي السعودي قبل الانتقال إلى بيراميدز اليوم خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

بهذا الفوز يواصل بيراميدز تربعه في المركز الثاني للدوري المصري الممتاز، برصيد 33 نقطة من 16 مباراة لعبها، فاز في 9 وتعادل في 6 فيما تلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

أما الأهلي فواصل نزيف النقاط حيث يقبع في المركز السادس برصيد 24 نقطة، من 13 مباراة لعبها فاز في 7 وتعادل في 3 لقاءات، فيما خسر 3 آخرين، ويتبقى 3 مباريات مؤجلة له.