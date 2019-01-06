نجم المنتخب السعودي السابق مهدد بـ"بتر قدميه"

يقرر الأطباء، اليوم الأحد، 6 يناير/ كانون الثاني، ما إذا كان سيتسنى لهم الإبقاء على قدمي مدافع المنتخب السعودي السابق، أو بترهما.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنه "وعقب 17 عاما قضاها المدافع الدولي السابق مصطفى إدريس في الملاعب، سيقرر الأطباء اليوم ما إذا كان سيتسنى لهم الإبقاء له على قدميه أو بترهما".

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ونقلت الصحيفة السعودية، عن مصادر طبية أطلعت على حالة اللاعب، الذي يعاني من مرض السكري، تأكيدها أن الأطباء يسعوا إلى حسم قرار بتر قدميه من عدمه اليوم،

وسطع نجم إدريس في خانة المدافعين السعوديين بعد أن انتقل من الأهلي السعودي الذي لعب في صفوفه بين عامي 1987 و1989 إلى النصر السعودي الذي لعب معه بين عامي 1989 و2000.

ويبدو أن نهاية مسيرة إدريس الكروية لم تكن سعيدة كنهايات عدد من أقرانه، إذ اضطر لترك كرة القدم والعمل حارس أمن في القطاع الخاص براتب زهيد، وفقا لـ"عكاظ".